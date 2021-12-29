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Факты / Происшествия

Забил молотком до смерти 73-летнюю соседку: харьковчанина подозревают в убийстве

Анастасия Гевко редактор ленты
наручники

В Харькове задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он забил свою 73-летнюю соседку молотком до смерти. 

Так, по данным местной прокуратуры, инцидент произошел вечером 27 декабря между людьми, проживающими по пер. Рудничный.

– 59-летний мужчина пришел к пожилой женщине с молотком и нанес ей около 10 ударов в область головы, от которых она скончалась на месте. Харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также – об избрании меры пресечения.

 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

По данным Нацполиции, убитую обнаружила жительница Основянского района, она же вызвала правоохранителей.

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Джерело: Харьковская областная прокуратура, Нацполиция

Фото: Dreamstime

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