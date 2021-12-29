У Харкові затримали 59-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він забив свою 73-річну сусідку молотком до смерті.

Так, за даними місцевої прокуратури, інцидент стався увечері 27 грудня між мешканцями пров. Рудничний.

– 59-річний чоловік прийшов до літньої жінки з молотком і завдав їй близько 10 ударів у область голови, від яких вона померла на місці. Харків’янина затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, а також – про обрання запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За даними Нацполіції, убиту знайшла мешканка Основ’янського району, вона ж викликала правоохоронців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Нацполіція