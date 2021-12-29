Сын согревал своим теплом: в Павлограде спасли отца и мальчика, заблудившихся в лесу

В Днепропетровской области спасли отца и его сына, заблудившихся в лесу за городом. Их нашли в 4 км от главной тропы.
Инцидент произошел 28 декабря в Павлограде. Поздним вечером в полицию обратилась взволнованная женщина: по ее словам, мужчина вместе с сыном пошли в лес на прогулку еще в полдень.
Около шести часов вечера маме позвонил заплаканный 10-летний Артем. Он объяснил, что отцу стало плохо, и он потерял сознание. Также мальчик рассказал, что где-то рядом он видел подвесной мостик.
Работу стражей порядка и кинолога усложняли погодные условия, ведь в тот вечер был сильный мороз и шел снег.
Сын спасал отца
Разыскать мужчину и его 10-летнего сына удалось около часу ночи. На их след наткнулся кинолог с собакой.
Выяснилось, что все это время маленький Артем спасал отца: он лег на него и пытался согреть теплом своего тела.
До приезда скорой полицейские успокаивали мальчика и надели его в теплую куртку. Вместе с отцом его госпитализировали.
Уже на следующий день стражи порядка наведались к ним в гости. Здоровью отца и сына ничего не угрожает, и скоро они вернутся домой.