В Днепропетровской области спасли отца и его сына, заблудившихся в лесу за городом. Их нашли в 4 км от главной тропы.

Инцидент произошел 28 декабря в Павлограде. Поздним вечером в полицию обратилась взволнованная женщина: по ее словам, мужчина вместе с сыном пошли в лес на прогулку еще в полдень.

Около шести часов вечера маме позвонил заплаканный 10-летний Артем. Он объяснил, что отцу стало плохо, и он потерял сознание. Также мальчик рассказал, что где-то рядом он видел подвесной мостик.

Работу стражей порядка и кинолога усложняли погодные условия, ведь в тот вечер был сильный мороз и шел снег.

Сын согревал своим теплом: в Павлограде спасли отца и мальчика, заблудившихся в лесу / 2 фотографии

Сын спасал отца

Разыскать мужчину и его 10-летнего сына удалось около часу ночи. На их след наткнулся кинолог с собакой.

Выяснилось, что все это время маленький Артем спасал отца: он лег на него и пытался согреть теплом своего тела.

До приезда скорой полицейские успокаивали мальчика и надели его в теплую куртку. Вместе с отцом его госпитализировали.

Уже на следующий день стражи порядка наведались к ним в гости. Здоровью отца и сына ничего не угрожает, и скоро они вернутся домой.