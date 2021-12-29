У Дніпропетровській області врятували батька та його сина, які заблукали в лісі за містом. Їх знайшли за 4 км від головної стежки.

Інцидент стався 28 грудня у Павлограді. Пізно ввечері до поліції звернулася схвильована жінка: за її словами, чоловік разом із сином пішли до лісу на прогулянку ще опівдні.

Близько шостої години вечора мамі зателефонував заплаканий 10-річний Артем. Він пояснив, що батькові стало зле і він втратив свідомість. Також хлопчик розповів, що десь поруч він бачив підвісний місток.

Роботу правоохоронців та кінолога ускладнювали погодні умови, адже в той вечір був сильний мороз та йшов сніг.

Син зігрівав своїм теплом: у Павлограді врятували батька і хлопчика, які заблукали в лісі / 2 фотографии

Син рятував батька

Розшукати чоловіка та його 10-річного сина вдалося близько першої години ночі. На їхній слід натрапив кінолог із собакою.

З’ясувалося, що весь цей час маленький Артем рятував батька: він ліг на нього та намагався зігріти теплом свого тіла.

До приїзду швидкої поліцейські заспокоювали хлопчика і вдягли його у теплу куртку. Разом із батьком його госпіталізували.

Вже наступного дня правоохоронці навідалися до них у гості. Здоров’ю батька та сина наразі нічого не загрожує, і скоро вони повернуться додому.