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Факты / Происшествия

В больнице под Харьковом грабители подорвали банкомат

Валентина Летяк редактор ленты
Під Харковом підірвали банкомат

В поселке Печенеги Харьковской области 30 декабря около 2.45 неизвестные подорвали банкомат.

Эксперты-взрывотехники установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы по улице Независимости.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению.

Чугуевское районное управление полиции Харьковской области открыло уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража).

Максимальное наказание, предусмотренное настоящими статьями – лишение свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители сейчас принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к взрыву и ограблению.

Під Харковом підірвали банкомат

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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