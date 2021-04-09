В Сумах будут судить 17-летнюю девушку, которая вместе с 31-летним мужчиной подрывала банкоматы сразу в трех областях.

Пару злоумышленников задержали “на горячем” еще в октябре 2020 года. Около 4.00 утра они взорвали банкомат в городе Ахтырка, но сбежать с награбленным не успели.

Во время следствия были установлены доказательства причастности пары к аналогичным подрывам в Ромнах на Сумщине, а также в Харьковской и Полтавской областях.

В каких отношениях находятся несовершеннолетняя и взрослый мужчина, а также где родители девушки, не сообщается.

Удалось узнать, по какой схеме действовали преступники. В ночное время мужчина подрывал банкомат, используя легковоспламеняющуюся газовую смесь.

Несовершеннолетняя девушка тем временем следила, чтобы в момент взрыва поблизости не оказалось случайных свидетелей.

— Чтобы замаскировать громкий взрыв, мужчина параллельно запускал салют. Таким образом люди, улышавшие громкий хлопок, списывали это на пиротехнику, — уточнили в прокуратуре.

Несмотря на такой “уровень подготовки” к ограблению, паре не всегда удавалось достать кассету с деньгами, поэтому после взрыва они просто сбегали с места происшествия.























Взрывали банкоматы под салют: на Сумщине будут судить мужчину и 17-летнюю девушку / 6 фотографий

Известно, что 17-летняя девушка будет отвечать по двум статьям. Речь идет о ч. 3 и ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 185 (Кража, покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва) УК Украины.

Ранее судимый 31-летний мужчина, кроме вышеуказанных статей, также будет отвечать по ч. 1 ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетней в противоправную деятельность) УК Украины.

Если суд докажет вину подозреваемых, им обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

Подрыв банкомата в Черкасской области

В мае прошлого года двое иностранцев взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн. Их задерживали силовики КОРДа.

Выяснилось, что один из задержанных проживал в Житомирской области, другой — на Прикарпатье.

Правоохранители подтвердили, что взрыв разрушил не только банкомат, но и часть помещения, где он находился.

Найти злоумышленников удалось благодаря камерам наблюдения, зафиксировавших их автомобиль Mercedes на иностранной регистрации.

Источник: Сумская областная прокуратура