У лікарні під Харковом грабіжники підірвали банкомат

У селищі Печеніги Харківської області 30 грудня близько 2.45 невідомі підірвали банкомат.

Експерти-вибухотехніки встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні по вулиці Незалежності.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

Зараз встановлюється сума збитків, завданих банківській установі.

Чугуївське районне управління поліції Харківської області відкрило кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Максимальне покарання, передбачене цими статтями – позбавлення волі на термін до 10 років.

Правоохоронці зараз вживають заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до вибуху та пограбування.