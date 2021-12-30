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У лікарні під Харковом грабіжники підірвали банкомат

Валентина Летяк редакторка стрічки
Під Харковом підірвали банкомат

У селищі Печеніги Харківської області 30 грудня близько 2.45 невідомі підірвали банкомат.

Експерти-вибухотехніки встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні по вулиці Незалежності.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

Зараз встановлюється сума збитків, завданих банківській установі.

Чугуївське районне управління поліції Харківської області відкрило кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Максимальне покарання, передбачене цими статтями – позбавлення волі на термін до 10 років.

Правоохоронці зараз вживають заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до вибуху та пограбування.

Під Харковом підірвали банкомат

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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