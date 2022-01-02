В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Светлицкого. Ребенок шел по пешеходному переходу, когда на него на скорости наехал автомобиль BMW.

По данным Патрульной полиции Киева, водитель машины уехал с места автокатастрофы, даже не остановившись. 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с травмами.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, в каком направлении поехал водитель BMW. Патрульные полицейские остановили машину.

Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Вывод врача-нарколога из медицинского учреждения, куда его доставили для проверки, подтвердил догадки полицейских. Согласно результату, в крови водителя был один промилле алкоголя.

Полицейские задержали мужчину, который вероятно переехал ребенка на пешеходном переходе в Киеве. Транспортное средство эвакуировали на арестплощадку. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.