Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Автокатастрофа у Києві: 12-річний хлопчик опинився у лікарні через п’яного водія

Юля Захарченко редакторка стрічки
дтп швидка

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Світлицького. Дитина йшла на пішохідному переході, коли на неї на швидкості наїхав автомобіль BMW.

За даними Патрульної поліції Києва, водій машини втік з місця автокатастрофи, навіть не зупинившись. 12-річного хлопчика госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та з’ясували, у якому напрямі поїхав кермувальник BMW. Патрульні поліцейські зупинили машину.

Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди його доставили для перевірки, підтвердив здогадки поліцейських. Згідно з результатом, у крові водія був один проміле алкоголю.

Поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно переїхав дитину на пішохідному переході у Києві. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Слідчі з’ясовують всі обставини аварії.

Читайте
На Закарпатті п'яний водій збив дітей: один хлопчик загинув

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка