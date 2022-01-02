У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Світлицького. Дитина йшла на пішохідному переході, коли на неї на швидкості наїхав автомобіль BMW.

За даними Патрульної поліції Києва, водій машини втік з місця автокатастрофи, навіть не зупинившись. 12-річного хлопчика госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та з’ясували, у якому напрямі поїхав кермувальник BMW. Патрульні поліцейські зупинили машину.

Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди його доставили для перевірки, підтвердив здогадки поліцейських. Згідно з результатом, у крові водія був один проміле алкоголю.

Поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно переїхав дитину на пішохідному переході у Києві. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Слідчі з’ясовують всі обставини аварії.