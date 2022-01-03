Под Киевом 16-летний подросток едва не убил односельчанина, которого он обвинил в якобы краже кошелька его 26-летнего товарища.

По данным Полиции Киевской области, поступило сообщение от работника скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализировали 45-летнего жителя села Гоголев с многочисленными травмами.

Полицейские выяснили, что накануне односельчане распивали спиртные напитки, а во время застолья у 26-летнего мужчины украли кошелек.

Он обнаружил это и пошел домой. По дороге встретил 16-летнего знакомого и рассказал о поступке своих товарищей.

Подросток решил вступиться за него и пошел разбираться, что произошло. Друзья мужчины вернулись в дом, чтобы найти похищенный кошелек.

В конце концов парень разозлился и начал бить по голове 45-летнего односельчанина, едва не убив мужчину. Нападавшего задержали правоохранители.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре подозреваемому планируют объявить о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

Фото: Полиция Киевской области