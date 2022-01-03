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Бійка за гаманець: під Києвом підліток ледь не вбив 45-річного чоловіка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Бійка за гаманець: під Києвом підліток ледь не вбив 45-річного чоловіка

Під Києвом 16-річний підліток ледь не вбив односельчанина, якого він звинуватив у нібито викраденні гаманця його 26-річного товариша.

За даними Поліції Київської області, надійшло повідомлення від працівника швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні госпіталізували 45-річного жителя села Гоголів з численними травмами.

Поліцейські з’ясували, що напередодні односельчани випивали спиртні напої, а під час застілля у 26-річного чоловіка викрали гаманець.

Він виявив це та пішов додому. Дорогою він зустрів 16-річного знайомого та розповів про вчинок власних товаришів.

Підліток вирішив заступитися за нього та пішов розбиратися, що сталося. Друзі чоловіка повернулися до будинку, щоб знайти викрадений гаманець.

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Врешті хлопець розлютився та почав бити у голову 45-річного односельчанина, ледь не вбивши чоловіка. Нападника затримали правоохоронці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення терміном від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Незабаром підозрюваному планують оголосити про підозру, а суд обере запобіжний захід.

Фото: Поліція Київської області

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