Побил, связал лапы и выбросил на помойку: на Полтавщине мужчина наказал свою собаку

В городе Глобино на Полтавщине мужчина жестоко избил собаку и выбросил умирать на мусорку.

Местные ветеринары несколько дней боролись за жизнь животного: когда пса доставили в больницу, он был в ужасном состоянии.

— Собака обессиленная была, истощенная, с ранами головы. Раны около 3-4 см, рубленые и гнойные, – рассказала руководительница Глобинской государственной ветеринарной больницы Марина Гармаш.

О том, что на мусорке лежит полуживая собака, в полицию сообщил местный житель.

Правоохранители оперативно нашли владельца искалеченного животного. Им оказался 56-летний Николай: свой жестокий поступок он объяснил тем, что хотел наказать собаку, потому что она начала давить его кур.

На глазах своих детей он побил собаку молотком, после чего связал веревкой лапы и отнес на ближайшую мусорку, где оставил стекать кровью в мешке.

– Нет, мне его не жалко. Мы кормили собаку, а ей, видите ли, свежего мяса захотелось. Ну что, наелась, больше шестерых кур задавил1а. Все, до свидания, — прокомментировал горе-хозяин замученного животного.

За жестокое обращение с животным, да еще и в присутствии детей Николаю грозит от трех лет тюрьмы. В ближайшее время ему объявят о подозрении.

– Я считаю, что такие факты нужно фиксировать и наказывать людей за такое поведение. Если животное выживет, я заберу ее к себе и буду ухаживать, – пообещал один из полицейских.

Судьба пострадавшей собаки

Жертву 56-летнего Николая ветеринары назвали Лаки, что с английского переводится как “счастливчик”, ведь собачка активно борется за свою жизнь.

— Пока ей уже лучше. Она начала есть, пить. Температура тела тоже улучшилась. 38,5 на сегодняшний день. Дает о себе знать и кусается, – рассказали ветеринары.

В государственной больнице нет возможности сделать ему рентген или ультразвуковую диагностику, поэтому точного диагноза у Лаки еще нет. Для транспортировки песик пока слабоват, но в целом идет на поправку.