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Едва не погиб под водой: в Житомирской области парень провалился под лед

Юля Захарченко редактор ленты
Едва не погиб под водой: в Житомирской области парень провалился под лед

На местном водоеме в Житомирской области чуть не погиб человек, провалившийся под лед. Парень не смог выбраться из ледяной ловушки на берег из-за сильного ветра и темноты.

В спасательную службу поступило сообщение от пострадавшего, нуждавшегося в помощи в поселке городского типа Брусилов.

Он был в мокрой одежде, потому что провалился в воду. Парень сумел выкарабкаться из местного водоема в беседку, расположенную на расстоянии около 150 м от берега.

Спасатели помогли человеку. Они транспортировали потерпевшего на лодке на берег и передали медицинским работникам.

По предварительной информации, у молодого человека заметили признаки переохлаждения. Медики оказали ему неотложную помощь и доставили в местную больницу.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels, ГСЧС

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