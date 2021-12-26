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Курение вредит здоровью: под Харьковом в пожаре чуть не погибли ребенок и трое взрослых

Юля Захарченко редактор ленты
пожежники

В городе Лозовая Харьковской области загорелся огонь в квартире девятиэтажного жилого дома. В пламени едва не погибли четыре человека, среди которых есть один ребенок.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предварительная причина возникновения пожара в четвертом микрорайоне – неосторожность во время курения.

Спасатели узнали, что в квартире на первом этаже на балконе вспыхнуло одеяло, которое начало сильно дымиться.

Из-за сильного задымления появилась угроза здоровью и жизни местных жителей из соседних квартир. Спасатели начали эвакуировать людей из дома.

Они вывели троих людей на свежий воздух и спасли жизнь 8-летнего мальчика. Пламя разгорелось на площади около 2 кв. м.

Пожар удалось потушить примерно через час после получения сообщения в спасательную службу.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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