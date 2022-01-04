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Ледь не загинув під водою: у Житомирській області хлопець провалився під кригу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ледь не загинув під водою: у Житомирській області хлопець провалився під кригу

На місцевій водоймі у Житомирській області ледь не загинула людина, яка провалилася під лід. Хлопець не зміг вибратися з крижаної пастки на берег через сильний вітер та темряву.

До рятувальної служби надійшло повідомлення від потерпілого, який потребував допомоги у селищі міського типу Брусилів.

Він був у мокрому одязі, тому що провалився у воду. Хлопець зміг вилізти з місцевої водойми на альтанку, розташовану на відстані близько 150 м від берега.

Рятувальники допомогли людині. Вони транспортували потерпілого човном до берега та передали медичним працівникам.

За попередньою інформацією, у хлопця помітили ознаки переохолодження. Медики надали йому невідкладну допомогу та доставили до місцевої лікарні.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels, ДСНС

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