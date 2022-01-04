В Харькове 4 января по проспекту Гагарина произошло обрушение стены четырехэтажного дома. Сам момент обвала попал на видео.

По данным полиции, здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по фактам нарушений правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и нарушений правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что повлекло тяжкие последствия – это ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 275 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Следователи установили, что 1 января 2022 года произошел обвал стены четырехэтажного дома в Харькове по проспекту Гагарина, 20, в котором размещались офисы.

К счастью, никто в результате обвала никто не пострадал.

Источник: Харківська обласна прокуратура