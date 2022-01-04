У Харкові 4 січня по проспекту Гагаріна стався обвал стіни чотириповерхового будинку. Сам момент руйнування потрапив на відео.

За даними поліції, будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та порушень правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило тяжкі наслідки – це ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 275 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Слідчі встановили, що 1 січня 2022 року стався обвал стіни чотириповерхового будинку у Харкові по проспекту Гагаріна, 20, в якому розміщувалися офіси.

На щастя, ніхто внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Джерело: Харківська обласна прокуратура