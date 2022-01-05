В горах Хорватии пес 13 часов согревал травмированного альпиниста

То, что собака – лучший друг человека, доказал его владельцу шестимесячный аляскинский маламут Норт.

При попытке покорить вершину хорватской горного массива Велебит один из трех альпинистов поскользнулся, упал и в нескольких местах сломал ногу. Собака альпиниста согревала его от мороза в течение 13 часов.

— Дружба и любовь между человеком и собакой не знают границ, — говорится в сообщении Горной спасательной службы Хорватии.

Трое туристов и собака, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в первый день нового года отправились на покорение самой высокой точки Велебитского хребта на высоту 1 757 метров.

Руководитель Хорватской горной службы Иосиф Гранич рассказал, что один из альпинистов поскользнулся и упал на 150 метров. Он ударился и в нескольких местах сломал ногу.

Норт добрался до пострадавшего, оказавшегося в труднодоступном для его друзей месте. Им мешали это сделать ледяные плиты, но они смогли позвать на помощь.

Гранич отметил, что когда спасатели более семи часов опускали мужчину на носилках, пес лежал, свернувшись клубком на хозяине. Он встал только тогда, когда мужчину переносили в карету скорой помощи.

На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает и он чувствует себя хорошо.

Источник: HGSS

Фото: HGSS