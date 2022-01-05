У горах Хорватії пес 13 годин зігрівав травмованого альпініста

Те, що собака – найкращий друг людини, довів його власнику шестимісячний аляскинський маламут Норт.

Під час спроби підкорити вершину хорватської гірського масиву Велебіт один із трьох альпіністів послизнувся, впав і в кількох місцях зламав ногу. Собака альпініста зігрівав його від морозу протягом 13 годин.

— Дружба і любов між людиною і собакою не знають меж, – йдеться у повідомленні Гірської рятувальної служби Хорватії.

Троє туристів та собака попри несприятливі погодні умови у перший день нового року вирушили на підкорення найвищої точки Велебітського хребта на висоту 1 757 метрів.

Керівник Хорватської гірської служби Йосип Гранич розповів, що один із альпіністів послизнувся та впав на 150 метрів. Він вдарився та в кількох місцях зламав ногу.

Норт дістався до постраждалого, який опинився у важкодоступному для його друзів місці. Їм заважали це зробити крижані плити, але вони змогли покликати на допомогу.

Гранич зазначив, що коли рятувальники понад сім годин опускали чоловіка на ношах, пес лежав, згорнувшись клубком на господареві. Він підвівся лише тоді, коли чоловіка переносили у карету швидкої допомоги.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує і він почувається добре.

Джерело: HGSS

Фото: HGSS