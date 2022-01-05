Один из активнейших вулканов в мире Ньирагонго, расположенный на востоке Демократической Республики Конго, начал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что кратер Ньирагонго заполнен горячей лавой.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Геологи из вулканической обсерватории Гомы говорят, что лава еще не вытекает, но заметили увеличение сейсмической активности.

Директор обсерватории Селестин Касерека сказал в комментарии BBC, что причиной дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу Гома, являются нерегулярные извержения. Несмотря на это, он сказал, что Ньирагонго вряд ли начнет извержение.

Жителям посоветовали сохранять спокойствие, но люди все равно боятся, ведь предыдущее извержение в мае 2021 года привело к смерти 32 человек, а тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

Многие бежали в соседнюю Руанду, а другие до сих пор живут во временных лагерях в Гоме.

Вулканическая система Ньирагонго считается одной из самых сейсмически активных в мире. Ньирагонго представляет собой кратер, в центре которого находится лавовое озеро.

Vu pour nous ce matin, le Nyiragongo, craché de la fumée. Quelles sont les dispositions prises pour la prévention ? pic.twitter.com/smDxd91OSp — Gilbert Kiluba (@GilbertKiluba3) January 5, 2022

Осенью 2021 года на испанском острове Ла-Пальма на протяжении почти трех месяцев извергался вулкан Кумбре-Вьеха. За это время потоки горячей скамьи уничтожили более 3 тыс. построек, а более 7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Это было первое извержение на острове с 1971 года и самое продолжительное в истории.