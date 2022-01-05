Один з найактивніших вулканів у світі Ньїрагонго, що розташований на сході Демократичної Республіки Конго, почав викидати в небо величезні хмари чорного диму та вулканічного попелу.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, що кратер Ньїрагонго заповнений гарячою лавою.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Геологи з вулканічної обсерваторії Гоми кажуть, що лава ще не витікає, але вони помітили збільшення сейсмічної активності.

Директор обсерваторії Селестін Касерека сказав у коментарі BBC, що причиною диму та попелу, які можна побачити по всьому місту Гома, є нерегулярні виверження. Попри це, він сказав, що Ньїрагонго навряд чи почне виверження.

Мешканцям порадили зберігати спокій, але люди все-рівно бояться, адже попереднє виверження у травні 2021 року призвело до смерті 32 людей, а тисячі осіб змушені були залишити свої домівки.

Багато з них втекли до сусідньої Руанди, а інші досі живуть у тимчасових таборах у Гомі.

Вулканічна система Ньїрагонго вважається однією з найсейсмічніших у світі. Ньїрагонго є кратером, у центрі якого – лавове озеро.

Vu pour nous ce matin, le Nyiragongo, craché de la fumée. Quelles sont les dispositions prises pour la prévention ? pic.twitter.com/smDxd91OSp — Gilbert Kiluba (@GilbertKiluba3) January 5, 2022

Восени 2021 року на іспанському острові Ла-Пальма впродовж майже трьох місяців вивергався вулкан Кумбре-В’єха. За цей час потоки гарячої лави знищили понад 3 тис. будівель, а понад 7 тис. були змушені залишити свої домівки.

Це було перше виверження на острові з 1971 року і найтриваліше в історії.