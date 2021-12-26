На испанском острове Ла-Пальма завершилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которое продолжалось около трех месяцев. Об этом официально объявили местные чиновники.

Объявление было сделано после того, как вулкан в течение 10 дней проявлял низкую активность.

– То, что я хочу сказать сегодня, можно выразить только четырьмя словами: это извержение вулкана завершилось, – подчеркнул глава региональной службы безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье, 19 сентября. Перед этим в течение недели на территории острова и в его окрестностях фиксировали повышенную сейсмическую активность.

За три месяца, в течение которых продолжалось извержение вулкана, потоки горячей лавы и вулканический пепел нанесли существенный ущерб курортному острову.

Так, были уничтожены более 3 000 зданий (более 1 300 домов, а также церкви, школы) и сотни акров сельскохозяйственных угодий (в том числе банановые плантации).

А более 7 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения вулканической лавы. В общей сложности на острове проживают около 80 тыс. человек. Но, к счастью, раненых и погибших из-за извержения не было.

Горячая лава достигла Атлантического океана. Это привело к увеличению размеров острова. Кроме того, при контакте лавы с морской водой произошло выделение токсичной двуокиси серы. Поэтому многим местным жителям приходилось не выходить из дома.

Из-за извержения вулкана были отменены многие авиарейсы, а курорты закрыты.

Последние подземные толчки были зафиксированы на острове 13 декабря. С тех пор вулкан “вел себя” тихо, и местные власти не ожидают возобновления его активности.

Глава правительства Испании Педро Санчес назвал новость о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха “лучшим рождественским подарком”. Политик пообещал приложить все усилия, чтобы устранить причиненный ущерб.

Испанское правительство уже пообещало 225 млн евро помощи жителям острова.

Стоит отметить, что Ла-Пальма входит в архипелаг Канарских островов. Это было первое извержение на острове с 1971 года и самое продолжительное в истории.

В октябре сообщалось, что из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма токсический газ достиг Украины. Однако превышение концентрации диоксида серы было обнаружено не в приземном слое атмосферы, а на высоте 10-15 км.