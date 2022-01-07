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Под Киевом сбили пьяного пешехода: мужчину с травмированным локтем доставили в больницу

Юля Захарченко редактор ленты
Под Киевом сбили пьяного пешехода: мужчину с травмированным локтем доставили в больницу

На трассе Борисполь – Золотоноша под Киевом произошла автокатастрофа, в которой мог погибнуть 53-летний пешеход. Специалисты выяснили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции Киевской области, авария произошла на четвертом километре дороги. 53-летний мастер по ремонту автотранспорта управлял автомобилем Nissan Qashqai, когда наехал на пьяного пешехода.

Мужчина двигался впереди в попутном направлении посередине полосы движения. В аварии пешеход травмировал локоть.

Его доставили в Бориспольскую больницу для осмотра врачами с предварительным ушибом локтевого сустава. Специалисты выяснили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможные причины аварии на трассе Борисполь – Золотоноша под Киевом.

Правоохранители призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и жизнь участников дорожного движения. Полицейские попросили пешеходов пользоваться световозвращающими элементами на одежде.

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Фото: Полиция Киевской области

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