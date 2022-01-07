В городе Богодухов в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на трассе Харьков — Ахтырка не смогли разминуться два легковых автомобиля Mercedes и Peugeot.

На фотографиях с места происшествия можно заметить, что красный автомобиль разбился во время ДТП. Люди чудом остались живы после такой аварии.

В результате столкновения транспортных средств пострадали три человека. Пассажирку машины Mercedes 1968 рождения спасатели вытащили из авто и транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Бойцы спасательной службы устранили все последствия автомобильной катастрофы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области.