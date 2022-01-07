Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Столкнулись две легковушки: в ДТП на Харьковщине травмировались три человека

Юля Захарченко редактор ленты
Столкнулись две легковушки: в ДТП на Харьковщине травмировались три человека

В городе Богодухов в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на трассе Харьков — Ахтырка не смогли разминуться два легковых автомобиля Mercedes и Peugeot.

На фотографиях с места происшествия можно заметить, что красный автомобиль разбился во время ДТП. Люди чудом остались живы после такой аварии.

В результате столкновения транспортных средств пострадали три человека. Пассажирку машины Mercedes 1968 рождения спасатели вытащили из авто и транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Бойцы спасательной службы устранили все последствия автомобильной катастрофы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области.

Читайте
Авто застряло на железнодорожных путях: в Польше женщина чудом выжила в ДТП

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка