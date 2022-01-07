На трасі Бориспіль – Золотоноша під Києвом сталася автокатастрофа, в якій міг загинути 53-річний пішохід. Фахівці з’ясували, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даними Поліції Київської області, аварія сталася на четвертому кілометрі дороги. 53-річний майстер з ремонту автотранспорту керував автомобілем Nissan Qashqai, коли наїхав на п’яного пішохода.

Чоловік рухався попереду в попутному напрямку посередині смуги руху. В аварії пішохід травмував лікоть.

Його доставили до Бориспільської лікарні для огляду лікарями з попереднім забоєм ліктьового суглобу. Фахівці з’ясували, що постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські встановлюють всі обставини та можливі причини аварії на трасі Бориспіль – Золотоноша під Києвом.

Правоохоронці закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, берегти себе та життя учасників дорожнього руху. Поліцейські попросили пішоходів користуватися світлоповертаючими елементами на одязі.

Фото: Поліція Київської області