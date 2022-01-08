В Киеве “заминировали” все торговые центры: информацию проверяют взрывотехники

Вечером 8 января в полицию Киева поступило сообщение о минировании всех торговых центров столицы.

В проверке помещений торговых центров принимают участие полицейские, кинологи и взрывотехники.

В то же время, киевляне, находящиеся внутри или вблизи торговых центров, начали выкладывать видеоподтверждения проверки.

В частности, охранники ТЦ Глобус на Майдане Независимости отказываются пропускать посетителей внутрь, объясняя это работой правоохранителей.

Также на видео зафиксирован момент эвакуации посетителей некоторых ТЦ. В частности, речь идет о ТРЦ Retroville на Виноградаре.

Комментаторы отмечают, что в результате этого на выезде из паркинга образовались пробки.