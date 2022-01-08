У Києві “замінували” усі торгові центри: інформацію перевіряють вибухотехніки

Ввечері 8 січня до поліції Києва надійшло повідомлення, що відбулося мінування усіх торгових центрів столиці.

У перевірці приміщень торгових центрів беруть участь поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Водночас кияни, які перебувають всередині або поблизу торгових центрів, почали викладати відеопідтвердження перевірки.

Зокрема, охоронці ТЦ Глобус на Майдані Незалежності відмовляються пропускати відвідувачів всередину, пояснюючи це роботою правоохоронців.

Також на відео зафіксовано момент евакуації відвідувачів деяких ТЦ. Зокрема, йдеться про ТРЦ Retroville на Виноградарі.

Коментатори зазначають, що внаслідок цього на виїзді з паркінгу утворилися затори.