Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Києві “замінували” усі торгові центри: інформацію перевіряють вибухотехніки

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Києві “замінували” усі торгові центри: інформацію перевіряють вибухотехніки

Ввечері 8 січня до поліції Києва надійшло повідомлення, що відбулося мінування усіх торгових центрів столиці.

У перевірці приміщень торгових центрів беруть участь поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Водночас кияни, які перебувають всередині або поблизу торгових центрів, почали викладати відеопідтвердження перевірки.

Зокрема, охоронці ТЦ Глобус на Майдані Незалежності відмовляються пропускати відвідувачів всередину, пояснюючи це роботою правоохоронців.

Також на відео зафіксовано момент евакуації відвідувачів деяких ТЦ. Зокрема, йдеться про ТРЦ Retroville на Виноградарі.

Коментатори зазначають, що внаслідок цього на виїзді з паркінгу утворилися затори.

Читайте
У Києві поліція шукає вибухівку в одному з ТРЦ: що відомо

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка