Во вторник, 28 декабря, в полицию поступило сообщение о якобы минировании торгово-развлекательного центра в Киеве. В настоящее время проводится проверка информации о взрывчатке.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Так, администрация ТРЦ получила на электронную почту письмо о минировании, после чего обратилась в полицию.

Речь идет о торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall, расположенном на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева.

Сейчас ТРЦ проверяют взрывотехники, кинолог со служебной собакой, а также сотрудники других профильных служб. Проверка еще не завершилась.

Правоохранители произвели эвакуацию посетителей и персонала ТРЦ.

Сведения об инциденте уже зарегистрированы в управлении полиции. А после проверки инциденту предоставят правовую квалификацию.

Это уже не первое сообщение о минировании указанного ТРЦ. Так, 26 декабря правоохранители также проверяли Blockbuster Mall на наличие взрывчатки.

За сообщение о фейковом минировании в Украине предусмотрена уголовная ответственность – тюремное заключение на срок до восьми лет.

Это уже не первое сообщение о минировании в Киеве за последнее время. Так, на днях в Днепре задержали мужчину, который сообщил о якобы минировании здания Верховной Рады Украины в столице.

19 декабря в Киеве поступила информация о якобы минировании Южного и Центрального железнодорожных вокзалов.

А 1 ноября полиция получила сообщение о “минировании” торговых центров в центре столицы. Речь идет о Глобусе, ЦУМе и Метрограде.