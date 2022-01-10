В Днепропетровской области приговорена женщина к девяти годам лишения свободы за изнасилование детей и распространение детской порнографии.

Прокуратура Днепропетровской области признала виновной женщину в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

Индустриальный районный суд Днепра назначил ей наказание в виде девяти лет за решеткой.

Следствием было установлено, что обвиняемая женщина является бывшей жертвой насильника. Впоследствии она вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних детей в возрасте от 4 до 8 лет.

Преступница также помогала ему производить видеозаписи порнографического содержания с участием детей с целью распространения и сбыта в интернете.

Ранее участнику этой группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял детскую порнографию, был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы.