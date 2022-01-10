У Дніпропетровській області засудили жінку до дев’яти років позбавлення волі за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячої порнографії.

Прокуратура Дніпропетровської області визнала винною жінку у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України).

Індустріальний районний суд Дніпра призначив їй покарання у вигляді дев’яти років за ґратами.

Слідством було встановлено, що обвинувачена жінка є колишньою жертвою ґвалтівника. Згодом вона вступила з ним у змову та систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років.

Злочинниця також допомагала йому виготовляти відеозаписи порнографічного змісту за участю дітей з метою розповсюдження та збування їх в інтернеті.

Раніше учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесли вирок у виді 12 років позбавлення волі.