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Ґвалтувала дітей та виготовляла порнографію: у Дніпрі засудили жінку до 9 років

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
поліція Україна

У Дніпропетровській області засудили жінку до дев’яти років позбавлення волі за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячої порнографії.

Прокуратура Дніпропетровської області визнала винною жінку у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України).

Індустріальний районний суд Дніпра призначив їй покарання у вигляді дев’яти років за ґратами.

Слідством було встановлено, що обвинувачена жінка є колишньою жертвою ґвалтівника. Згодом вона вступила з ним у змову та систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років.

Злочинниця також допомагала йому виготовляти відеозаписи порнографічного змісту за участю дітей з метою розповсюдження та збування їх в інтернеті.

Раніше учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесли вирок у виді 12 років позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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