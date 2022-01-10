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Факты / Происшествия

По меньшей мере 12 ножевых ударов: полиция задержала мужчину за убийство женщины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
патрульна поліція

В центре города Апостолово в Днепропетровской области нашли тело женщины.

— В городе Апостолово найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте работают специалисты-кинологи и экспертно-криминалистическая лаборатория, — рассказал руководитель Криворожского районного управления полиции Валерий Лютый.

Эксперт насчитал на теле жертвы по меньшей мере 12 ножевых ранений в лицо, шею и грудь. Медики предполагают: женщину, прежде чем убить, еще и изнасиловали. А чтобы замести следы преступления, труп пытались сжечь.

Впоследствии полисмены выяснили, что жертва накануне своей смерти отдыхала в одном из двух кафе, недалеко от которых и было совершено убийство.

Об убийстве женщины сообщил в полицию знакомый. Он заявил, что уже нашел ее тело бездыханным. У полицейских возникла версия, что таким образом мужчина мог попытаться увести от себя подозрение. Его сразу же задержали, а на следующий день мужчина признался в содеянном.

Мужчина живет в соседнем городе Зеленодольске. У него жена и маленький ребенок. В свое время воевал на Востоке. За крайне жестокое убийство ему светят долгие годы за решеткой.

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Фото: УНИАН

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