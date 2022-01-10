У центрі міста Апостолове, що на Дніпропетровщині, знайшли тіло жінки.

— В місті Апостолове знайдено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Зараз на місці працюють спеціалісти-кінологи, а також експертно-криміналістична лабораторія, – розповів керівник Криворізького районного управління поліції Валерій Лютий.

Експерт нарахував на тілі жертви щонайменше 12 ножових поранень в обличчя, шию та груди. Медики припускають: жінку, перед тим, як убити, ще й зґвалтували. А щоб замести сліди злочину, труп намагалися спалити.

Згодом полісмени з’ясували, що жертва напередодні своєї смерті відпочивала в одному з двох кафе, неподалік яких і було скоєно вбивство.

Про вбивство жінки повідомив у поліцію знайомий. Він заявив, що вже знайшов її тіло бездиханним. У полісменів виникла версія, що таким чином чоловік міг спробувати відвести від себе підозру. Його відразу ж затримали, а наступного дня чоловік зізнався у скоєному.

Чоловік мешкає у сусідньому місті Зеленодольськ. Він має дружину та маленьку дитину. Свого часу воював на Сході. За вкрай жорстоке вбивство йому світять довгі роки за ґратами.