Двое злоумышленников 10 января на проспекте Победы в Киеве ограбили мужчину. По данным столичной полиции, у него попросили сигарету, а после отказа избили, отобрали 3 тыс. грн, банковскую карту и мобильный телефон.

Правоохранители не называют имени потерпевшего, но по данным СМИ, это журналист, глава правления Громадського радіо, глава Комиссии по журналистской этике и бывший ведущий Свободы слова на ICTV Андрей Куликов.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали подозреваемых в нападении и ограблении в одном из киевских хостелов.

Оба уже имели проблемы с законом. Это – ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волыни, имевший статус обвиняемого за кражу.

Проверяется причастность к нападению еще двух человек.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Задержанным сообщили о подозрении, а Шевченковский райсуд Киева избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам угрожает до шести лет лишения свободы.