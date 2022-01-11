Двоє зловмисників 10 січня на проспекті Перемоги у Києві пограбували чоловіка. За даними столичної поліції, у нього попросили цигарку, а після відмови побили, відібрали 3 тис. грн, банківську картку та мобільний телефон.

Правоохоронці не називають імені потерпілого, але, за даними ЗМІ, це журналіст, голова правління Громадського радіо, голова Комісії з журналістської етики та колишній ведучий Свободи слова на ICTV Андрій Куликов.

Співробітники поліції протягом кількох годин затримали підозрюваних у нападі та пограбуванні в одному з київських хостелів.

Обидва вже мали проблеми із законом. Це – раніше засуджений за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волині, який мав статус обвинуваченого за крадіжку.

Перевіряється причетність до нападу ще двох людей.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – пограбування. Затриманим повідомили про підозру, а Шевченківський райсуд Києва обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.