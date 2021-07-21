Ограбление банка на Оболони: 23-летней киевлянке объявлено подозрение

23-летней девушке, которая 20 июля пыталась с помощью коктейля Молотова и пистолета ограбить банк на Оболони, столичная прокуратура сообщила о подозрении.

Киевлянке инкриминируют сразу три статьи УКУ — ч. 3 ст. 187 (Разбой), ч. 1 ст. 147 (Захват заложников) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По этим статьям в совокупности ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи установили, что накануне девушка зашла в помещение банка на Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовала деньги у сотрудников финучреждения.

Они выполнили требования подозреваемой и передали ей 15 тыс. грн.

Получив деньги, нападающая взяла в заложники 35-летнюю женщину, чтобы беспрепятственно выйти из банка.

Однако на выходе ее уже ждали сотрудники частной охранной фирмы. Во время задержания заложница не пострадала.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.