В Бердянске 43-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ переехал насмерть 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу возле школы.

По данным Национальной полиции Запорожской области, в селе Новопетровка ребенок умер от травм в карете скорой медицинской помощи.

В полиции отметили, что несовершеннолетняя переходила дорогу в неустановленном месте вблизи школы на улице Центральной.

Согласно результатам медицинского обследования, водитель сел за руль трезвым. Им оказался местный житель села 1978 года рождения.

Прокуратура открыла производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого выясняют все обстоятельства и возможные причины смертельной автокатастрофы.

Полиция просит свидетелей ДТП, имеющих видеозаписи аварии, позвонить в дежурную часть по номеру 061-533-51-02 или на линию 102.