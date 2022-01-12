В Бердянске 43-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ переехал насмерть 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу возле школы.
По данным Национальной полиции Запорожской области, в селе Новопетровка ребенок умер от травм в карете скорой медицинской помощи.
В полиции отметили, что несовершеннолетняя переходила дорогу в неустановленном месте вблизи школы на улице Центральной.
Согласно результатам медицинского обследования, водитель сел за руль трезвым. Им оказался местный житель села 1978 года рождения.
Прокуратура открыла производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.
Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого выясняют все обстоятельства и возможные причины смертельной автокатастрофы.
Полиция просит свидетелей ДТП, имеющих видеозаписи аварии, позвонить в дежурную часть по номеру 061-533-51-02 или на линию 102.