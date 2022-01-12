В Першотравенске вспыхнул огонь в здании местного трехэтажного лицея, в котором учились дети. Сотрудники учебного заведения вывели учеников на улицу, чтобы они не пострадали.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пожар произошел в Першотравенском лицее №2, расположенном на улице Юбилейной. Пламя разгорелось, когда продолжалось обучение.

Руководители и работники заведения начали эвакуировать учеников с лицея до прибытия спасателей. Всего на свежий воздух вывели 636 детей и 54 работника.

Огонь вспыхнул в подсобном помещении на нулевом этаже здания. Дым успел распространиться на первый этаж лицея.

Пламя повредило школьный инвентарь и внутреннюю облицовку стен подсобки. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м.

К счастью, никто из учеников или работников учебного заведения не пострадал. Для ликвидации огня привлекли 10 спасателей и три единицы техники.