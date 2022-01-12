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Дівчинка перебігала дорогу біля школи: у Бердянську водій на смерть збив дитину

Юля Захарченко редакторка стрічки
ДТП

У Бердянську 43-річний чоловік за кермом автомобіля ВАЗ переїхав на смерть 10-річну дівчинку, яка перебігала дорогу біля школи.

За даними Національної поліції Запорізької області, у селі Новопетрівка дитина померла від травм у кареті швидкої медичної допомоги.

У поліції зазначили, що неповнолітня переходила дорогу в невстановленому місці поблизу школи на вулиці Центральній.

Згідно з результатами медичного обстеження, водій сів за кермо тверезим. Ним виявився місцевий житель села 1978 року народження.

Прокуратура відкрила провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування, у рамках якого з’ясовують всі обставини та можливі причини смертельної автокатастрофи.

Поліція просить свідків ДТП, які мають відеозаписи аварії, зателефонувати до чергової частини за номером 061-533-51-02 або на лінію 102.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos, Нацполіція

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