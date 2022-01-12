В Харьковской области на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Черкасская Лозовая произошло лобовое столкновение KIA и Toyota Camry.

Последнее транспортное средство – это такси, в котором ехала женщина и двое трехлетних детей.

В результате ДТП пассажирка такси, а также водители KIA и Toyota погибли на месте.

Малолетние – в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в больницу. Сейчас медики борются за их жизни.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 08.50 12 января.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA, двигаясь в направлении Белгородского шоссе, выехал на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с такси Toyota, которым управлял 31-летний мужчина.

Такси направлялось навстречу KIA по своей полосе движения.

В Харьковской области в ДТП погибли три человека. Двое малолетних – в больнице / 2 фотографии

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и работники следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что утром 12 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила об опасности на дорогах Украины.

По данным службы, гололедица, которая в течение дня будет наблюдаться везде, кроме южной части страны, может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и затруднить передвижение людей на улицах.