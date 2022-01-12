У Харківській області на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Черкаська Лозова сталося лобове зіткнення автомобілів KIA та Toyota Camry.

Останній транспортний засіб – це таксі, в якому їхала жінка та двоє трирічних дітей.

Унаслідок ДТП пасажирка таксі та водії KIA й Toyota загинули на місці.

Малолітні – у важкому стані. Їх госпіталізували до лікарні. Зараз медики борються за їхні життя.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 08.50 12 січня.

За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля KIA, рухаючись в напрямку Білгородського шосе, виїхав на зустрічну смугу руху.

Там він зіткнувся із таксі Toyota під керуванням 31-річного чоловіка.

Таксі прямувало назустріч KIA своєю смугою руху.

У Харківській області в ДТП загинуло троє людей. Двоє малолітніх – у лікарні / 2 фотографии

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та працівники слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Інформацію про автопригоду внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Усі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, що зранку 12 січня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про небезпеку на дорогах України.

За даними служби, ожеледиця, яка упродовж дня спостерігатиметься всюди, крім південної частини країни, може призвести до порушення руху транспорту на дорогах та ускладнити пересування людей на вулицях.