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Факты / Украина

В ГСЧС предупредили об опасности на дорогах 12 января

Татьяна Забожко редактор ленты
Ожеледиця

12 января на дорогах Украины, кроме южной части, будет наблюдаться гололедица.

Укргидрометцентр уровень опасности оценил как желтый (первый уровень).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и усложнить передвижение людей на улицах, предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Погоду 12 января продолжит определять периферия антициклона Bernhard, что расположился к западу от Украины, поэтому в большинстве областей осадков не ожидается.

Однако с северо-запада и дальше будет поступать холодный арктический воздух, поэтому морозы будут усиливаться.

Дискомфорта в среду добавит устойчивый холодный ветер, который днем усилится до 7-12 м/с.

В целом днем будет облачно с прояснениями, а столбики термометров в основном будут держаться на отметке -13-15°.

На Старый Новый год 2022, который украинцы празднуют в ночь с 13 на 14 января, морозы достигнут -19°. Эпицентром холода станет столица.

Однако уже 14 января станет ощутимо теплее. В Волынской и Ровенской областях днем прогнозируется до +4°. Таким образом там будет даже теплее, чем в Крыму (+2°).

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Фото: Depositphotos

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