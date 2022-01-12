12 января на дорогах Украины, кроме южной части, будет наблюдаться гололедица.

Укргидрометцентр уровень опасности оценил как желтый (первый уровень).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и усложнить передвижение людей на улицах, предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Погоду 12 января продолжит определять периферия антициклона Bernhard, что расположился к западу от Украины, поэтому в большинстве областей осадков не ожидается.

Однако с северо-запада и дальше будет поступать холодный арктический воздух, поэтому морозы будут усиливаться.

Дискомфорта в среду добавит устойчивый холодный ветер, который днем усилится до 7-12 м/с.

В целом днем будет облачно с прояснениями, а столбики термометров в основном будут держаться на отметке -13-15°.

На Старый Новый год 2022, который украинцы празднуют в ночь с 13 на 14 января, морозы достигнут -19°. Эпицентром холода станет столица.

Однако уже 14 января станет ощутимо теплее. В Волынской и Ровенской областях днем прогнозируется до +4°. Таким образом там будет даже теплее, чем в Крыму (+2°).

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС