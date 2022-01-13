В Николаевской области, в Пересадовке, грузовик в очередной раз утопил понтонный мост, который является частью автомобильной дороги и соединяет Кировоградскую и Баштанскую трассы.

В результате аварии проезд заблокирован.

Осенью 2021 в Пересадовке начали строить новый мост. Работы закончат к 31 декабря 2022 года.

Под Николаевом фура утопила понтонный мост и заблокировала проезд / 4 фотографии

Новозаводский районный суд Чернигова поместил под стражу водителя грузовика, который попал в смертельное ДТП под Брусиловом. Фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погибли 13 человек.

По решению судьи Владимира Павлова от 9 декабря, следующие два месяца 44-летний водитель проведет в СИЗО. О такой мере пресечения относительно подозреваемого просила прокуратура.

Судебное заседание проходило в открытом режиме: журналистам водитель грузовика объяснил, что не помнит обстоятельств трагической аварии.

Источник: Новини-N

Фото: Новини-N