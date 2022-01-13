У Миколаївській області, в Пересадівці, вантажівка вкотре втопила понтонний міст, що є частиною автомобільної дороги і сполучає Кіровоградську та Баштанську траси.

Внаслідок аварії проїзд заблоковано.

Восени 2021 року у Пересадівці почали будувати новий міст. Роботи закінчать до 31 грудня 2022 року.

Під Миколаєвом фура втопила понтонний міст і заблокувала проїзд / 4 фотографии

Новозаводський районний суд Чернігова напередодні помістив під варту водія вантажівки, яка потрапила в смертельну ДТП під Брусиловом. Фура зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, внаслідок чого загинуло 13 осіб.

За рішенням судді Володимира Павлова від 9 грудня, наступні два місяці 44-річний водій проведе в СІЗО. Про такий запобіжний захід щодо підозрюваного просила прокуратура.

Судове засідання проходило у відкритому режимі: журналістам водій вантажівки пояснив, що не пам’ятає обставин трагічної аварії.

Джерело: Новини-N

Фото: Новини-N