Під Миколаєвом фура втопила понтонний міст і заблокувала проїзд

У Миколаївській області, в Пересадівці, вантажівка вкотре втопила понтонний міст, що є частиною автомобільної дороги і сполучає Кіровоградську та Баштанську траси.
Внаслідок аварії проїзд заблоковано.
Восени 2021 року у Пересадівці почали будувати новий міст. Роботи закінчать до 31 грудня 2022 року.
Новозаводський районний суд Чернігова напередодні помістив під варту водія вантажівки, яка потрапила в смертельну ДТП під Брусиловом. Фура зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, внаслідок чого загинуло 13 осіб.
За рішенням судді Володимира Павлова від 9 грудня, наступні два місяці 44-річний водій проведе в СІЗО. Про такий запобіжний захід щодо підозрюваного просила прокуратура.
Судове засідання проходило у відкритому режимі: журналістам водій вантажівки пояснив, що не пам’ятає обставин трагічної аварії.
Джерело: Новини-N
Фото: Новини-N