Новозаводский районный суд Чернигова поместил под стражу водителя грузовика, который попал в смертельное ДТП под Брусиловом. Фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погибли 13 человек.

По решению судьи Владимира Павлова от 9 декабря, следующие два месяца 44-летний водитель проведет в СИЗО. О такой мере пресечения относительно подозреваемого просила прокуратура.

Судебное заседание проходило в открытом режиме: журналистам водитель грузовика объяснил, что не помнит обстоятельств трагической аварии.

– Я не могу быть виновным, машина начала тормозить, дальше ничего не помню, – сказал мужчина.

Водитель грузовика DAF подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст.286 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

ДТП под Черниговом

О том, что в Черниговской области произошло масштабное ДТП, стало известно утром 7 декабря.

На трассе Н-27, близ села Брусилов столкнулась фура с маршруткой Борзна-Чернигов.

В результате аварии водитель автобуса и 10 пассажиров погибли на месте аварии, еще двое пассажиров скончались в больнице. Семь пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители ждут результатов экспертных технического состояния транспортных средств и состояния дорожного покрытия.

Причиной ДТП под Черниговом, по неподтвержденной информации, могла стать как невнимательность водителей, так и плохая видимость на дороге из-за неблагоприятных погодных условий.