В пгт Бородянка Киевской области с 06.56 13 января началась ликвидация пожара в складском помещении.

Огонь охватил склад использованных автомобильных шин площадью около 1 тыс. кв. м.

На время локализации пожара в 09.21 охваченная площадь составляла уже 1,5 тыс. кв. м.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

В тушении принимают участие 27 спасателей. Также на месте происшествия работает семь единиц техники ГСЧС.

Более 1,5 тыс. кв. м в огне: под Киевом горел склад с шинами / 8 фотографий

Поздно вечером 12 января в Святопетровском Киевской области горел автомобиль ГАЗель.

Работники двух пожарно-спасательных частей Вишневого полностью ликвидировали пожар за 19 минут со времени поступления сообщения о чрезвычайном происшествии.

Причина возникновения пожара устанавливается.