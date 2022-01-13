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Факты / Происшествия

Более 1,5 тыс. кв. м в огне: под Киевом горел склад с шинами

Татьяна Забожко редактор ленты
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022

В пгт Бородянка Киевской области с 06.56 13 января началась ликвидация пожара в складском помещении.

Огонь охватил склад использованных автомобильных шин площадью около 1 тыс. кв. м.

На время локализации пожара в 09.21 охваченная площадь составляла уже 1,5 тыс. кв. м.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

В тушении принимают участие 27 спасателей. Также на месте происшествия работает семь единиц техники ГСЧС.

Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Более 1,5 тыс. кв. м в огне: под Киевом горел склад с шинами / 8 фотографий

Поздно вечером 12 января в Святопетровском Киевской области горел автомобиль ГАЗель.

Работники двух пожарно-спасательных частей Вишневого полностью ликвидировали пожар за 19 минут со времени поступления сообщения о чрезвычайном происшествии.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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