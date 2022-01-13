Забирал лекарства и выгонял на улицу: на Сумщине мужчина довел мать до самоубийства

В Сумской области будут судить 55-летнего мужчину, который издевался над родной матерью. Из-за постоянных скандалов женщина совершила самоубийство.

Инцидент произошел в одном из сел Лубенского района. Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина распивал алкогольные напитки у себя дома, после чего началась очередная ссора с матерью.

Он ударил 81-летнюю женщину, в результате чего она потеряла равновесие и упала. Когда горе-сын пытался поднять мать, то случайно упал на нее.

Как установил судмедэксперт, мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения средней степени тяжести.

Уже через несколько дней 81-летнюю женщину нашли в местном озере: причиной ее смерти стало утопление.

Во время допроса мужчина признался, что неоднократно издевался над родной матерью, забирал у нее еду и лекарства, часто выгонял ночевать на улицу, несмотря на тяжелую болезнь пенсионерки.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 120 и ст. 128 УК Украины. Речь идет о неосторожном телесном повреждении средней тяжести и доведении до самоубийства.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины направлен в суд.

Источник: Сумская областная прокуратура