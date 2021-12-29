Спрятал тело под диван: в Тернополе помощник расправился над 77-летним пенсионером

В Тернополе задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионера. Мужчина работал у него помощником.

В полицию о смерти 77-летнего пенсионера заявил сам подозреваемый. Мебель в квартире кто-то перевернул, а тело погибшего с многочисленными телесными повреждениями нашли под диваном.

Следователи обратили внимание, что помощник путается в своих показаниях. Сначала он заявил, что уже два дня не приходил к дедушке, а потом начал рассказывать детали, о которых теоретически знать не мог.

Убийцу разоблачили в супермаркете

Во время проведения следственных действий правоохранители проработали видео с камер наблюдения в районе дома, где жил погибший дедушка.

— Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал продукты питания из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления, — уточнили в полиции.

Более того, в квартире дедушки нашли мобильный телефон, а в мусорнике под подъездом — окровавленную одежду помощника.

Месть и включенный газ

Во время допроса 55-летний мужчина признался, что причастен к смерти пенсионера. По его словам, между ними постоянно возникали конфликты.

Пенсионер обвинял мужчину в постоянных кражах. Последняя их ссора из-за денег завершилась убийством.

Когда смотритель понял, что дедушка уже не дышит, спрятал его тело под диваном, включил на кухне газ и скрылся из квартиры.

Лишь чудом в доме не прогремел взрыв. Уже через считанные часы горе-помощник вернулся на место преступления и вызвал полицию.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. В ближайшее время 55-летний мужчина получит уведомление о подозрении.

В полиции отмечают, что до этого инцидента у него не было никаких проблем с законом. Досудебное следствие по делу продолжается.