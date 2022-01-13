Забирав ліки і виганяв на вулицю: на Сумщині чоловік довів матір до самогубства

У Сумській області судитимуть 55-річного чоловіка, який знущався над рідною матір’ю. Через постійні скандали жінка скоїла самогубство.

Інцидент стався в одному із сіл Лубенського району. Слідство встановило, що у вересні минулого року чоловік розпивав алкогольні напої у себе вдома, після чого почалася чергова сварка із матір’ю.

Він вдарив 81-річну жінку, внаслідок чого вона втратила рівновагу і впала. Коли горе-син намагався підняти матір, то випадково впав на неї.

Як встановив судмедексперт, чоловік наніс пенсіонерці тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Вже за декілька днів 81-річну жінку знайшли у місцевому озері: причиною її смерті стало утоплення.

Під час допиту чоловік зізнався, що неодноразово знущався над рідною матір’ю, забирав у неї їжу та ліки, часто виганяв ночувати на подвір’я, незважаючи на тяжку хворобу пенсіонерки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 120 та ст. 128 КК України. Йдеться про необережне тілесне ушкодження середньої тяжкості та доведення до самогубства.

Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка направлено до суду.

Джерело: Сумська обласна прокуратура