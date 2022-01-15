Хотела согреться возле печки: в пожаре под Львовом погибла 86-летняя бабушка

Во Львовской области из-за неосторожного обращения с печным отоплением погибла 86-летняя женщина. Родные бабушки просили ее не пользоваться печкой по состоянию здоровья, однако она не послушалась и зажгла огонь в доме.

Инцидент произошел в селе Гряды. Доброжелательную бабушку соседи описывают с уважением: женщина была религиозной, доброй и отзывчивой.

Последний несколько лет Ирина Ивановна уже почти не ходила. Семья пенсионерки живет в доме напротив, поэтому внуки и невестка посещали ее каждый день.

Как выяснилось, трагедия произошла поздно ночью. Внук бабушки как раз возвращался домой и заметил странный свет в ее доме.

Зайдя внутрь, парень понял, что из-за дыма в комнатах было нечем дышать. Пенсионерка в это время без сознания лежала в своей комнате на кровати.

– Ночью она встала, наложила дров в печку. Наверное, она не закрыла дверцу, и один обломок дерева вылетел на пол. Все начало гореть, мы как прибежали, так сами тушили тот пожар. Бабушку вынесли, но она уже была неживой, — со слезами на глазах вспоминает невестка Галина.

Скорее всего, ночью пенсионерка почувствовала холод и таким образом пыталась согреться. Из-за проблем со здоровьем женщина могла просто не заметить, что в доме начался пожар.

По словам соседей, смерть 86-летней Ирины Ивановны может быть связана с потусторонними силами. Ровно год назад из жизни ушла ее ближайшая подруга.

– Год назад умерла здесь ее подружка. Сегодня ровно год. Они дружили, но год назад умерла, и вот теперь она, — рассказал один из соседей.

Спасатели ГСЧС в мистику не верят: всех граждан они призывают быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности.