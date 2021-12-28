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Окурок или проклятие: что не так с домом во Львове, где произошел смертельный пожар

Наташа Тарчевська редактор ленты
Окурок или проклятие: что не так с домом во Львове, где произошел смертельный пожар

Появились шокирующие подробности пожара во Львове, который унес жизни трех человек.

Пламя вспыхнуло вечером 27 декабря на первом этаже двухэтажного дома по улице Сигновка, что в Железнодорожном районе города.

Ни соседи, ни спасатели не догадывались, что в горящем доме находились три человека. Их мертвые тела обнаружили уже на пепелище.

Кто жил в квартире

Владелицей квартиры была 68-летняя Людмила, вместе с ней проживал родной сын Вадим, которому было 47 лет.

Третьей жертвой пожара стал друг Вадима, которого тот пригласил в гости. Уже больше суток полиция пытается установить его личность.

Пенсионерку нашли мертвой на диване в гостиной, двое мужчин были в другой комнате: один на полу, а другой в постели.

Сейчас вокруг дома все усеяно вещами погибших: спасатели выбрасывали их из окна, когда тушили огонь.

Проклятие дома

Местные жители ошеломлены пожаром, однако уверяют: это уже не первый раз.

Ровно три года назад в этом доме также погибли три человека. Тогда мужчина с первого этажа перед сном не выключил печь, а утром нашли мертвым его да еще двух соседей сверху вместе с домашним песиком.

– Лег наш сосед спать, включил печку, ну и заснул выпивший. Печка раскалилась, а ее надо выключать каждые 2-3 часа. И все, пошел угарный газ, – вспоминает один из соседей.

Многие считают, что дом может быть проклятым, поскольку цифра три уже не в первый раз дает о себе знать и всегда приносит плохие известия.

Версии пожара

Между соседями есть только две версии трагедии. То ли сын Людмилы что-то присоединил в их квартире (потому что семья уже несколько лет живет с отсоединенным газом и электроэнергией), то ли он вместе с другом курили в комнате, и кто-то опрометчиво бросил окурок на землю.

— Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается, — заверили полицейские.

Все вокруг надеются, что очередная трагедия не настигнет этот дом спустя следующие три года. В ближайшее время одежду и уничтоженные пожаром вещи погибшей семьи увезут за пределы улицы.

Соседи теперь будут тщательно проверять свое газовое и электрическое оборудование.

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Источник: Надзвичайні новини

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